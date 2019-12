Skolebetyrelsesformand på Holmegaardskolen, Jesper Gleitze Nielsen . Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Har I slet ikke hørt efter? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Har I slet ikke hørt efter?

Debat Næstved - 17. december 2019 kl. 08:50 Af Jesper Gleitze Nielsen, skolebestyrelsesformand, Holmegaardskolen, Kildebrøndsvej 24, Fensmark Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære byråd. Tirsdag skal I tage stilling til, hvordan budgetmidlerne for 2020 skal anvendes på skoleområdet. Det er sag 194 i Jeres dagsorden. I Holmegaardskolens skolebestyrelse var vi glade for, at udvalget (BSU) spurgte os om, hvordan vi synes pengene kan bruges bedst. Vi svarede, at vi helst ser pengene anvendt til specialundervisningen, for det er der, vi har størst behov. Og størst problemer.

Læs også: Sløv start for indskrivning af elever til ny privatskole

På sidste skolebestyrelsesmøde skulle vi forholde os til en budgetopfølgning med et forventet merforbrug på specialundervisningen på over 7 millioner kroner. Eller sagt på dansk: Det koster over 7 millioner kroner mere at drive specialundervisningen, end vi får tildelt til at løse opgaven for.

Man må forstå på sagsfremstillingen, at det ikke kun er Holmegaardskolen, der er i alvorlige problemer med specialundervisningen. De 5 øvrige folkeskoler i Næstved har hver deres tilsvarende historie at fortælle.

Overraskelsen var derfor også stor, da det af det af seneste referat fra BSU fremgår, at 2 grupperinger i udvalget ønsker at fordele pengene til henholdsvis almen-undervisningen og til en nedsættelse af lærernes undervisningstid.

Jamen, har I da slet ikke hørt efter? Vi har i årevis påpeget, at tildelingen til specialundervisningen er katastrofal, og gang på gang har I svaret:: »Ja, det ved vi godt«. Eftersom skolernes økonomi ikke må give underskud, når skoleåret er omme, så plejer skolerne på forskellig vis at samle hele skolens budget, og flytte penge for at dække noget af underfinansieringen af specialundervisningen ind. Og så sparer vi ellers hvor vi kan. Det kan være vikardækning, indkøb af undervisningsmaterialer, forbedringer af udenomarealer m.m.. Vi tåler daglige henvendelser fra frustrerede forældre, der klager over, at skolernes faciliteter ligner noget der er løgn. For et par måneder siden skulle I tage stilling til, om tildelingsmodellen skulle justeres. Det blev den ikke, fordi konklusionen var, at der ikke er penge nok i systemet.

Kære byrødder - Her har I en kongemulighed for at ændre på det. Det er specialundervisningen, der er smertensbarnet. Ikke almenundervisningen. Ikke lærernes

undervisningstid. Ikke alt muligt andet. På skolebestyrelsens vegne

relaterede artikler

Debat: Skoler kan bestemme 09. december 2019 kl. 18:15

Mystiske skolenavne uden logik ændres måske 05. december 2019 kl. 15:00