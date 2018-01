Helge Adam Møller kritiseres for at svinge sablen over dem, der protesterer imod gasledningen Baltic Pipe. Ill.: Mikael Nielsen

Debat: Har Helge Adam tabt jordforbindelsen?

Debat Næstved - 29. januar 2018 kl. 10:27

Anette Borberg Jensen

Sneppevænget 12, Brøderup

Jeg tror, at hr. Helge Adam Møller, har nået den alder, at han har mistet jordforbindelsen - med sin nedladende udtale om borgernes frustration i Tågeskov/ Everdrup - om etablering af en gasgeneratorstation på et af Sjællands højeste punkter i Tågeskov.

Udtaler du dig på vegne af dit parti? Mon ikke du skulle overveje at stoppe i politik - det tror jeg, dit parti er bedst tjent med!

Skov- og Naturstyrelsen har afmærket en bred Skovfredningsbremme i Tågeskov, som Næstved Kommune ligeledes har afmærket. Er du klar til at fravige denne restriktion?

Vi som små brikker i et puslespil (Borgere i postnummer 4733) er klar i spyttet og siger, selv pengemastodonter og Polen skal ikke komme og presse en sådan løsning hen over hovedet på os borgere - så stanger vi som tyren - og står fast!

Netop lige klods op af det fredede sted, har Dong Energi afmærket/udpeget til at etablere en generator med en 40 meter høj skorsten, og en station, der døgnet rundt er oplyst.

På informationsmødet i søndags i Everdrup Klubhus, fortalte projektleder Sofie Leweson fra Baltic Pipe - at det allerede 3 gange har været nødvendigt at slippe gas ud på grund af reparation på en eksisterende gasgeneratorstation.

Dong Energi har kun lavet en kontrakt på 15 år. Og du sympatiserer med Polen, om at Danmark skal være åbne og hjælpsomme, hvis der fra Ruslands side lukkes for gassen til Polen. Tænker du slet ikke på, hvor meget lille Danmark skal ofre for en mastodont som Baltic Pipe?

Jeg savner en forklaring fra Baltic Pipe på at se bort fra at lægge gasledningen under vandet. Det viser sig jo, at det teknisk godt kan lade sig gøre, at føre gasledningen fra Sønderjylland og igennem Østersøen, men det vil blive dobbelt så dyrt.

