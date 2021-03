Debat: Gule busser og sorte røgskyer

Vi er mange, der med glæde har set Jens Hansen åbne debat omkring den omfattende forurening fra de gamle dieselbusser i Næstved. Lige så glade var vi over at se Helle Jessens øjeblikkelige reaktion som ansvarlig for området.

Desværre forholder Helle Jessen sig overhovedet ikke til, at et større antal busser hver morgen overskrider lovgivningen og den maksimale tomgangstid med flere tusinde procent.

Det vil være klædeligt, hvis Helle Jessen, efter at have taget æren for at løse problemet, også vil indvie os i, hvordan og hvornår.