Debat: Gule busser - og sorte røgskyer i Næstved

Først tak til Helle Jessen for tilbagemeldingen i Sjællandske. Det hurtige svar synes at bekræfte, at miljøproblemet anerkendes, og når det kommer fra den øverst ansvarlige, ses med glæde frem til, at der også følges op. Ikke med snak, men handling.