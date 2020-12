Formand for Næstved Turistforening, Charlotte Schwartzlose, bakker op en en solcellepark i Nylandsmose. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Grøn energi til destination Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Grøn energi til destination Næstved

Debat Næstved - 16. december 2020 kl. 18:10 Af Charlotte Schwartzlose, formand i Næstved Turistforeningen Kontakt redaktionen

Ambitionsniveauet var højt, da Destination Næstved blev lanceret på Holmegaard i september og bæredygtighed er et af de vigtigste indsatsområder i 2021 planen.

En ny analyse fra VisitDenmark viser blandt andet, at op til 40 procent af de udenlandske turister forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn får betydning for deres fremtidige rejsevalg. I toppen af skalaen ligger de svenske og tyske turister, hvoraf næsten fire ud af 10 siger, at miljøhensyn forventes at få betydning for deres fremtidige rejseplaner. Bæredygtighed vurderes derfor at blive et vigtigt rejsemotiv - og det kan få stor betydning for Næstved.

Området Nylandsmose er i sin tid kunstigt skabt ved hjælp af vandenergi, og sidenhen udlagt til vindmølleområde. Det er et spændende område - også i turismeperspektiv - af flere årsager.

Her produceres i dag grøn strøm ved hjælp af vindenergi, og det taler ind i fortællingen om, hvordan man igennem århundreder ved hjælp af bæredygtige teknologiske fremskridt har skabt alternativ energi.

Den nyrestaurerede vandpumpemølle i Nylandsmose er vidnesbyrd om fremskridtet, og Gavnø Gods har frit stillet denne til rådighed for skoletjenester i samarbejde med Dybsø Naturskole. Området fungerer også som shelter-overnatning og madpakkehus for turister. Stedet rummer dermed et oplagt potentiale for vidensdeling og formidling til turister og andre med interesse for bæredygtighed.

Næstved Kommune arbejder netop nu med flere spændende projekter og kan reelt blive én af de første CO2-neutrale kommuner med realiseringen af en af landets største solcelleparker i Nylandsmose. Den klimaplan, som Næstved Kommune arbejder med, har til mål at fremme vedvarende energi, så det bliver muligt for borgere, virksomheder og turismehvervet at købe grøn strøm.

Det er en forudsætning, at grønne projekter realiseres - så vi kan tage del i samfundsansvaret om at indfri CO2-målsætningen i 2030. En solcellepark vil være en naturlig del af fortællingen, og kan bruges aktivt for at tiltrække turister til Næstved.

Et bæredygtigt og lokalt initiativ i den skala, ser man alt for sjældent - og jeg vil opfordre både politikere og borgere til at vise deres opbakning til projektet, som ikke kun vil gavne lokalområdet Næstved, men også miljøet og i sidste ende skabe grundlag for den bæredygtige og langsigtede turisme-strategi for Næstved.

relaterede artikler

Stor solcellepark på vej: Skal behandles af byrådet 02. december 2020 kl. 20:10