Debat: Gratis skralde-ordning i Næstved

Ned med skatten Sætter Næstved skatten ned med 0,2 % næste år, vil kommunens borgere få lov til at beholde 137 mio kr. over de næste fem år. Det er ca. 4 gange så mange penge som skraldeordningen koster. Så når skraldeordningen på 36 mio er betalt, har borgerne stadig godt 100 mio tilbage af skattelettelsen - penge som kan bruges efter familiens eget ønske.

Derfor stor tak til Soc, SF, Venstre og Radikale for denne fantastisk lukrative skatteordning. Så når konservative til næste års budget foreslår, at vi benytter de fire partiers rabatordning således, at byens borgere både får en gratis skraldeordning og samtidig en markant skattelettelse, som staten finansierer med 85 %, så forventer vi et kæmpe flertal i byrådet. For det er da kun ræverøde socialister, der kan stemme imod sådan en skattegave fra de fire partier. Vi konservative siger i hvert fald mange tak.