I Næstved by er langt de fleste parkeringspladser gratis, skriver Helle Jesssen i sit læserbrev.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gratis parkering i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gratis parkering i Næstved

Debat Næstved - 16. august 2020 kl. 15:33 Af Helle Jessen (S). formand Teknisk Udvalg, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Radikale byrådsmedlemmer slår til lyd for, at det skal være gratis at parkere i byzoner. Men det er det jo allerede! I Næstved by er langt de fleste parkeringspladser gratis. De er tidsbegrænsede for at tilskynde, at der kommer en vis udskiftning. Vi har to P-huse, hvor det også er gratis at parkere, og hvor der ingen tidsbegrænsning er. Næstved Kommune har meget få betalingsparkering-pladser. Dem vi har skyldes alene, at der så er større udskiftning på disse pladser, og at man - mod betaling - derfor næsten altid kan være sikker på at få en plads f.eks. i en akutsituation.

Der er mig bekendt ingen betalingsparkeringspladser i centerbyerne. P.g.a afgifter til staten, så er det nærmest en underskudsforretning at opretholde betalingsparkeringspladserne - og noget vi i udvalget jævnligt drøfter fornuften i.

Der er et problem ved Holmegaard Værk, hvor det ikke er kommunen, der ejer den store P-plads. Ejeren vil have mange penge for at udlåne den til museet, og derfor må museet opkræve betaling. For at gøre det ensartet har man så valgt at lade alle P-pladser i området være betalingsparkeringspladser. Det er ikke optimalt. Især ikke når man ved, at man kan parkere gratis ved de fleste større kunstmuseer m.v. Men lige nu er det svært at finde en løsning.

Hvis De Radikale mener, at der skal være gratis tidsubegrænsede P-pladser inde i centrum, så må jeg gøre opmærksom på, at det formentlig ville få den konsekvens, at alle P-pladser var optagede døgnet rundt af beboere, erhvervsdrivende og medarbejdere. Til gene for butiksejerne og erhvervsdrivende i midtbyen, der så ville mangle ledige P-pladser til deres kunder.

De fleste P-pladser I Næstved, hvor man skal betale, er private parkeringspladser, som kommunen ikke kan bestemme over. Det er ejeren af pladsen, som bestemmer prisen. Jeg kan godt forstå, hvis man er sur over at skulle betale. Men så må man finde en gratis kommunal parkeringsplads, som vi heldigvis har rigtig mange af i Næstved Kommune.

relaterede artikler