Debat: Gratis parkering for elbiler?

Debat Næstved - 12. august 2020 kl. 11:59 Af Klaus Eusebius Jakobsen og Lars Hoppe Søe, Den radikale byrådsgruppe, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skulle vi i Næstved Kommune gradvist overveje at indføre gratis parkering i byzonerne? Det synes vi i Radikal Venstre. Det er til en stadig irritation at skulle huske, om man nu skal betale her eller der. Og så oven i købet risikere at få en bøde, hvis man glemmer det eller parkerer forkert.

Helt konkret kunne vi starte med at lade elbiler parkere gratis - så slog vi to fluer med et smæk: At tilgodese ønsket om så langsomt at gå mod gratis parkering, og sende et signal om det bæredygtige i at anskaffe en elbil.

Det er ikke det store »Gretha Thunberg«, og det er heller ikke en »Don Qiuxote« - vi tror ikke, at det er os, de skal vælte (klima)vejrmøller for at redde verdenen - men det er et lille skridt - og især er det et vigtigt og rettidigt signal at sende.

