Lars Refsgaard Henriksen mener, at den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen skylder at forklare, hvor den røde tråd i hans politik er. Privatfoto

Debat: Gratis lokaler til foreninger - er det virkelig konservativ politik?

Debat Næstved - 11. april 2021 kl. 10:15 Af Lars Refsgaard Henriksen, Plantagevej 10, Næstved Kontakt redaktionen

Først en advarsel eller disclaimer: Jeg er socialdemokrat og skriver dette som et indlæg - dog for egen regning - i debatten op til byrådsvalget. Mit synspunkt er, at det af mange, også principielle grunde er vigtigt, at Carsten Rasmussen også er borgmester efter valget.

Rune Kristensen, konservativ borgmesterkandidat, foreslår igen 29. marts i Sjællandske at bruge syv millioner kroner på at gøre det gratis for foreninger at leje kommunale lokaler.

Forslaget er ikke særlig smart, for Kulturudvalget under byrådet har fastsat egenbetaling for foreningerne for at undgå, at der »overbookes«.

For hvis det er helt gratis at leje lokaler, kommer man nemt til at booke bare for en sikkerheds skyld, og nemt til at glemme at afbestille, når man alligevel ikke kan bruge lokalerne. Men fair nok, det er ikke usympatisk at foreslå at bruge penge på at hjælpe foreningerne.

Det principielle er bare, om pengene gør bedst nytte på denne måde, når kommunen har et serviceniveau, der i mange år har ligget under landsgennemsnittet. Eksemplerne på vigtigere behov er mange. Skolerne, børnehaverne og ældreplejen skriger efter ressourcer, og der kunne nævnes mange opgaver inden for omsorgsområdet, der kunne løses bedre, hvis bare der var råd.

Og Holmegaardsskolen, kan man læse i Sjællandske på samme side som Rune Kristensens indlæg, er lige blevet pålagt at spare en havlv million kroner.

Siger man ja til det konservative forslag, siger man nej til noget andet. Kagen har nu engang den størrelse, den har.

Der er ingen, der går ind for at sætte skatten op - slet ikke de konservative, vel?Jeg kan godt lide Rune Kristensens energi og gode vilje, og jeg ønsker ham velkommen i byrådet som menigt byrådsmedlem. Men han må komme frem med et svar på, hvad den røde tråd i hans politik er.

Ellers bliver politik bare »skuespil og brød til folket« - og det gik det romerske demokrati som bekendt ned på.

