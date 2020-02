Se billedserie Helle Knudsen var i virksomhedspraktik i et år i Rema 1000 på Erantisvej. Det har affødt megen kritik.Illustration: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gratis arbejdskraft - den går ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gratis arbejdskraft - den går ikke

Debat Næstved - 13. februar 2020 kl. 17:02 Af Jette Leth Buhl , byrådsmedlem for SF, Gottliebsvej 6, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når et menneske har arbejdet op til 40 timer ugentligt og i længere perioder 30 timer ugentligt , så er det menneske ikke længere i jobprøvning - eller det burde hun ikke være - for så har hun bevist, at hun godt kan og godt vil arbejde .

Derfor er det utroligt demoraliserende for mennesker, der er ledige og på kontanthjælp at høre en historie som omtalt i Sjællandske den 11. februar om Helle Knudsen, der igennem et helt år bliver forlænget og forlænget i sin jobprøvning/praktik hos en privat arbejdsgiver i Rema 1000.

Det er ikke jobcentret opgave at presse ordninger igennem for at tilfredsstille arbejdsgiveres behov - men et jobcenters opgave, at sørge for at der kan afvikles jobprøvning for ledige, der har behov for det - for at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivere, der ikke har forstået, at deres sociale indsats ikke handler om at udnytte ledige - men faktisk handler om at støtte de ledige på kontanthjælp i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, burde ikke modtage praktikanter.

Med den højkonjunktur der er i øjeblikket, er der brug for arbejdskraften, og det må virksomhederne også hjælpe til med - ved at hjælpe de ledige i gang igen, og efterfølgende lave ansættelsesaftale med dem - eller efter endt praktiktid sende den ledige videre til et mere udfordrende job, der kan bringe hende videre i jagten på selvforsørgelse.

At der er brug for arbejdskraften, understreges af arbejdsgiverens egne udtalelser i artiklen.

Det er fristende - under dække af at være en socialt orienteret arbejdsgiver - at aftale længere jobprøvningsforløb / praktikforløb for ledige, med jobcentret, når nu jobcentret er så pressede i at finde virksomheder, der vil modtage kontanthjælpsmodtagere - men det fritager hverken arbejdsgiver eller jobcenter for at løbe fra sit ansvar overfor den ledige.

Der kan være særlige forløb for særligt skrøbelige ledige - der er længerevarende - dog ikke et helt år. Men ikke så lange forløb for et menneske, der kan arbejde 30 timer om ugen.

Man kunne næsten fristes til at spørge »hvor er der en voksen« - jo det var der så i denne historie - nemlig Helle Knudsen, der ikke vil lade sig udnytte længere.

Jeg håber, jobcentret anerkender, at det var en moden og klog beslutning Helle tog!

relaterede artikler

HK om Helle-sagen: Det må ikke blive til gratis arbejdskraft 11. februar 2020 kl. 14:19