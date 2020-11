De unge på Døgndiamanten - hvor Mikael Skak Pedersen (billedet) er forstander - har ikke brug for nye medarbejdere igen og igen. De har brug for trygge rammer, mener Henrik Glensbo.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Gør det dog ordentligt!

Tak til Lars Hoppe Søe for et svar, som lægger op til at se Døgndiamanten som en ny institution, som bare lige skal i gang. Men problemet er, at det er den samme institution som nu - igen - får at vide, at der skal gøres noget ved personalegennemstrømningen.