Debat: Godt vi beholdt egnsteatret

Debat Næstved - 30. marts 2020 kl. 15:07 Af Klaus Eusebius Jakobsen, viceborgmester Næstved, Radikale Venstre, Gl. Skovridervej 4a, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Og så til noget helt andet (end det der starter med C): Det er meget tilfredsstillende, at Næstved Byråd i næsten enighed (én stemte imod) forleden på det sidste byrådsmøde besluttede, at kommunen fortsat skal have et egnsteater.

Endnu mere tilfredsstillende, at der fra forskellige partiers side blev fremhævet forskellige positive træk: Større synlighed (optræden på gader, stræder og ved events i byen), teater udenfor Næstveds bygrænse, Street-cut (den internationale gadeteater festival, der har sat Næstved på verdenskortet), teater for både de helt små og for store, det store antal forestillinger med mere.

Vi fortjener at have et egnsteater i Næstved Kommune: Et egnsteater, der kan være med til at åbne vores øjne for de værdier teater og performance giver os. Så tak for den fælles beslutning - og tillykke til »Rakkerpak og Faster Cool«.

