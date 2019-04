7.d på Ellebækskolen afdeling Kalbyris er kede af den kommende sammenlægning. Foto: Mia Than West Foto: Wollesen

Debat: Godt 7D, kæmp jeres sag!

Debat Næstved - 06. april 2019 kl. 20:02 Af Lise Lotte Nielsen, Banetoften 29, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er mor til en datter i denne klasse. Vi ved, denne klasse er unik, og derfor kæmper vi forældre også voldsomt for at klassen skal bevares.

Intet tydede på i starten af deres skolegang, at det skulle blive en unik klasse. De var en flok højtråbende, urolige og meget individualistiske elever. Så kun to gode læreres hårde arbejde igennem fire år har ført til klassens gode harmoni, deres velfungerende samarbejde og forståelse af hinanden. Og jeg tror, at ved at splitte denne klasse vil alle de højtråbende individualister vende tilbage, så godt gået Ellebæksskole, og byråd I sparer penge.

Men hvad får I ud af det? Tre klasser som alle tre vil få et mindre karaktergennemsnit. Lærere der skal starte forfra med at få ro i klasserne (mon de gider arbejde så hårdt for det igen? Næppe), og det er vores børn det går ud over.

Og disse børn er også Næstved kommunes fremtid, men det er lige meget, bare vi sparer pengene nu! At de ikke får de samme muligheder som de elever på andre skoler. Det er fuldstændig ligegyldigt? Hvis man skal lave disse opbrud af klasser, skal man gøre det før syvende!

Og hvorfor er det nu, vi nedlægger en klasse? Jo der mangler fire elever på årgangen. De tre nye klasser bliver alle med 27 elever i hver. Dejligt når vi nu ved, at uroen er høj på årgangen. Og hvis de fire elever kommer henover tid, så bliver der jo mere end 28 i klassen, og det må skolen jo heller ikke, men sjovt nok må man dispensere her! Hvorfor kunne man ikke spare pengene på den skoleleder, som åbenbart ikke har arbejdet på at få flugten af elever fra de andre klasser til naboskolerne til at stoppe, fordi denne skoleleder aldrig stiller op til dialog eller vil høre på os forældre? Tror skolelederen så, man får forældre til at samarbejde?

Bevar de klasser på årgangen, hvor der ved hårdt arbejde er opnået utrolig gode samarbejdende elever, og løs problemerne i de tilbageværende klasser ved enten at prøve at danne en klasse med en bedre læresammensætning, og/eller fyld op til de 28 i nuværende 7D.

Så vil det gå ud over færrest elever. Det man er i gang med nu er som at mikse fire puslespil, dele brikkerne i tre og så prøve at få dem samlet. Det er et kæmpeprojekt, der jo ikke kan gå godt hele vejen igennem.

(Forkortet af red.)