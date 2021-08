Se billedserie Den konservative byrådskandidat Regitze Sancoeur skrev, at medlemmerne i lokalrådene ikke bliver valgt på demokratisk vis. Det tilbageviser Anne Planck og Anne Devantier. Privatfoto

Debat: Gode erfaringer med lokalråd

Debat Næstved - 03. august 2021 kl. 19:08 Af Anne Planck, Medlem af Karrebæksminde Lokalråd, Mikkelhøj 84, Karrebæk og Anne Devantier, Medlem af Karrebæksminde Lokalråd, Mikkelhøj 4, Ka Kontakt redaktionen

Den sidste uges tid har der her i Sjællandske været en del debat omkring lokalrådene i Næstved kommune, og ikke mindst om stor utilfredshed i Fensmark, hvor medlemmerne af det eksisterende lokalråd alle vil gå af.

Lad os starte med at få lidt fakta på plads: Det forholder sig IKKE som den nyvalgte konservative byrådskandidat Regitze H. Sancoeur skriver i avisen den 29.7., nemlig at Lokalrådene er ikke demokratisk valgte, de er nedsatte.

Nej, medlemmerne af lokalrådene VÆLGES på årlige generalforsamlinger og alle lokale borgere kan både stemme og stille op.

Det er heller ikke korrekt, at lokalrådene kun er etableret for at sikre oplandsbyerne en stemme. Det er muligt at nedsætte 17 Lokalråd i Næstved kommune, og de 4 af disse er i Næstved by (som desværre ikke alle er etableret).

Som nuværende lokalrådsmedlemmer gennem nogle år oplever vi, at det at være medlem af et lokalråd giver mulighed for aktiv deltagelse i vores lokalmiljø, og at være brobygger imellem kommunen og borgerne.

Vi oplever at lokalrådet samarbejder med kommune og andre aktører om at skabe udvikling lokalt, både om konkrete projekter og den overordnede kommunale planlægning.

I Lokalrådet for Karrebæksminde og Omegn arbejder vi for tiden bl.a. med et projekt omkring fremtidens varmeforsyning i området. Vi oplever, at Kommunen både har interesse for projektet og medfinansierer udarbejdelsen af projektforslaget.

Vi bliver inddraget og hørt omkring udvikling af lokalområdet f.eks. i forbindelse med tilblivelse af lokalplaner, trafikforhold, parkeringsforhold mv. Kultur-og Demokratiudvalget og Landdistriktudvalget inviterer ofte til deltagelse i forskellige workshops, høringer og tiltag. I øvrigt bliver lokalrådenes rolle et tema på lokalrådenes stormøde til september.

Føler vi os altid indraget og hørt nok? Nej, måske ikke altid, men der skal to til at danse tango!

Og hvis man klør på, viser positiv interesse og samarbejdsvilje, kommer med konstruktive forslag til lokale tiltag/projekter, og har en ordentlig tone og ikke opfatter, at man kun er blevet hørt, hvis man får sin vilje, så oplever vi også lydhørhed og vilje til samarbejde fra kommunens side.

