Glumsø bliver til Gyllesø med etablering af endnu en svinefarm, mener Kjeld Marslew, som kalder den kommende svinefarm på Vinderuphøjvej for en kødfabrik. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Glumsø bliver til Gyllesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Glumsø bliver til Gyllesø

Debat Næstved - 17. januar 2021 kl. 10:00 Af Kjeld Marslew, Vinderuphøjvej 5, Glumsø Kontakt redaktionen

Helle Jensen skriver, at kommunen ikke kan forhindre opførelsen af svinefarmen, med henvisning til den »blå« landbrugslov fra 2015. Men skal denne lov følges, så kan kommunen skam gøre noget. Kommunen kan udsætte behandlingen af ansøgningen, idet lovens (få) muligheder for naboer og andre borgere ikke kan opfyldes på grund af samfundets nedlukning. Men kommunen må ifølge loven gerne fremsende varslingsbreve til naboer og beboere i området, og ikke kun lægge den op på kommunens hjemmeside under 'høringer', som NK nøjedes med.

Medarbejderne burde have højere moral og ikke bare vælge minimalløsninger. I det hele taget virker det som om, at forvaltningen ikke har sin arbejdsgiver, os borgere, som førsteprioritet. Og det er i grunden mærkeligt, da det jo er kommunen som økonomisk er den helt store taber.

Glumsø bliver til Gyllesø, med en kæmpe svinestation ved hver indkørsel og et stort, højtliggende og attraktivt område, som tilmed er OSD-område (område med Særlige Drikkevandsinteresser), går glip af den begyndende udflytning fra København af gode skattebetalere. Kommunen skal desuden vedligeholde og reparere vejnettet, da forvaltningen ikke mener, at man kan stille krav om det til landbruget (jævnfør Torben Kelm Danielsen, Centerchef - mail 19.11 2017). En dansk landmand har øjensynlig ikke brug for en ansvarsforsikring. Tilgangen af arbejdspladser er hovedsagelig i Ringsted.

Forklaringen er nok, at Helle Jensen og hendes parti ikke ønsker at ændre tingenes tilstand. S, V, DF, KF, NB og LA nedstemte sidste sommer EL's forslag om at ændre denne absurde lov og give kommunerne mulighed for indflydelse i sager som denne.

At kalde dette projekt for husdyrproduktion er vildledning. Her er tale om en kødfabrik til Danish Crown's nye udvidelse i Ringsted, og den bedste løsning, for alle parter, ville være at etablere kødfabrikken ved siden af slagteriet i det eksisterende industrikvarter, det sted hvor byggerier af denne størrelse hører hjemme.

relaterede artikler

Miljøforening til kamp: Byråd bør blande sig i sag om gigantisk svinefarm 05. januar 2021 kl. 18:50

Ingen lokal indflydelse på svinefarme 31. december 2020 kl. 12:05