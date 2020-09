Debat: Glem personfnidderet

Uffe Thorndahls lidt kontante svar til udvalgsformand Helle Jessen svar til Steen Brabrand affødte kommentarer fra den konservative Helge Adam Møller og den radikale Klaus Eusebius Jakobsen. Sådanne herrer må selvfølgelig forsvare, at de er medlem af en agtværdig forsamling. Derfor går de direkte efter personen Uffe Thorndahl, sagen er underordnet.

Med den erfaring og korrespondance jeg har liggende, hvor Næstved Kommune er inddraget, rammer Uffe ikke helt ved siden af. Måske er han lidt bramfri. Men nogen gange skal der bruges skarp lud til skurvede hoveder. Hvis vi et øjeblik glemmer alt personfnidder, må det være mere interessant for læserne at vide, hvad de konservative og radikales egen politik er på spildevandsområdet.