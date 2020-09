Forældrenævnet i Næstved - med formand Rasmus West Eliasen i spidsen - ønsker, at lokalpolitikerne vil prioritere at give alle børn en god start i livet. Privatfoto

Debat: Giver vi Næstveds børn den gode start i livet?

Debat Næstved - 24. september 2020 kl. 15:23 Af Rasmus West Eliasen og Maria Kærholdt Vallentin, Formand for og medlem af Forældrenævnet i Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Minimumsnormeringer og børns vilkår i daginstitutioner er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Det har fyldt en del ved både kommunal- og folketingsvalg, og man kan ikke fortænke en og anden i at føle, at det er lidt overvældende med det store fokus på børn.

Har børn i dag virkelig dårligere vilkår end børn i tidligere tider? De fleste børn i dag kan jo få en Ipad, nærmest før de kan tale, og legetøj koster en brøkdel af, hvad det kostede tidligere. Men tallene fortæller også en helt anden historie.

En historie om, at børn i moderne daginstitutioner år efter år har fået mindre voksentid end i 1970erne og 1980erne, hvor institutionaliseringen af Danmark tog fart, at vi i Næstved desværre oplever en voldsom stigning i anbringelser af børn, og at vi stadig selv efter mange forsøg med skolereformer har svært ved at lære alle børn at læse og regne. Hænger disse triste fakta sammen med, hvor meget menneskelig omsorg og opmærksomhed, de mindste får? Ja, det tyder det på.

Et forsøg med en bedre normering på daginstitutionerne Pilegården og Nøddehegnet i Næstved viste, at børns trivsel, deres sociale kompetencer og deres sprog blev markant forbedret, når der var flere voksne til at tage sig af dem. Markant. Det var et glædeligt resultat. Men det var også sørgeligt, for til ethvert forsøg hører en kontrolgruppe. Børnene i kontrolgruppen, der ikke oplevede den forhøjede normering har fået en dårligere start på livet. Det ved vi nu. Kontrolgruppen er resten af kommunens børn.

Vores appel til Næstveds politikere lyder derfor, at de vil prioritere at give alle vores børn og børnebørn en god start i livet. Undersøgelser har vist, at det sågar er en god investering, men gør det ikke for pengenes skyld. Gør det, fordi det er det rigtige at gøre.

