Debat: Giv os en omfartsvej

Når nu du får stoppet røret, Per, så lad os sammen arbejde for udgravningen udnyttes til etablering af en omfartsvej ved de to byer. At jævne jorden for om få år at starte et omfartvejprojekt, er i den grad spild af en god mulighed og spild af resurser. Lige nu er det som om det ene hånd ikke ved, hvad den anden laver.