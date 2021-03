Formand for Fritidsudvalget Torben Stenstrup håber på en kickstart af foreningslivet. Privatfoto

Debat: Genstart af foreningslivet

Debat Næstved - 14. marts 2021 kl. 10:09 Af Torben Stenstrup, formand for Fritidsudvalget, Ålehusvej 22, Herlufmagle Kontakt redaktionen

Foråret spirer frem - og det samme gør mulighederne for at genstarte foreningslivet i hele Næstved Kommune. I første omgang for de udendørs aktiviteter, men forhåbentligt også snart de indendørs og større samlinger.

Corona har været en hård omgang for foreningslivet, og selvom kommunen har støttet godt op efter bedste muligheder, så har mange foreninger tæret godt på kassebeholdningen, fået reduceret det frivillige engagement og mistet medlemmer. Når det nu bliver muligt at komme op i aktivitetsniveau igen, er der brug for at genrejse foreningslivet og skabe en stor synlighedskampagne, for at fortælle om alle de mange tilbud og fællesskaber foreningslivet tilbyder vores borgere i alle aldre.

I det lys er det spændende at høre om forslaget fra Rune Kristensen (K) og Githa Nelander (NB), der de seneste dage her i Sjællandske ønsker at give alle borgere adgang til gratis lokaler i foreningsregi. I dag betaler foreningerne selv ca. 20 procent af lokaleudgifterne i kommunale faciliteter, selvejende haller og i egne/lejede lokaler. Derudover får foreninger i private lokaler ikke tilskud til voksne over 25 år, hvilket rammer mange idrætsforeninger med eget klubhus og mange voksne medlemmer. Det koster ca. syv mio. kr. årligt at give gratis adgang til lokaler for alle folkeoplysende foreninger, og hvis politikerne kan tilføre dette beløb til kultur- og fritidsområdet som nye friske midler - så er der ikke bare tale om en genstart, men en gigantisk kickstart af foreningslivet i hele Næstved Kommune.

Det hilser Fritidsudvalget meget velkommen.

