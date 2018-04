Menighedsrådet vil nedlægge kapellet i Fuglebjerg.

Debat: Genovervej beslutningen om nedlæggelse af kapel

Debat Næstved - 08. april 2018 kl. 15:00

Elsebeth H. Rasmussen

Korsørvej 31D,

Fuglebjerg Fuglebjerg: Gennemlæsningen af reportagen og indlæggene i Sjællandske om hændelser vedr. brugen af kapellet tilhørende Fuglebjerg Kirke, har givet undertegnede anledning til stor eftertænksomhed og undren.

I forbindelse med salget og ombygningen af tidligere Fuglebjerg Plejehjem til kommunens lokale boligselskab og ændringen af driften fra Fuglebjerg Plejehjem til Fugleparken, blev kapellet ved Fugleparken nedlagt.

Kapellet skulle bruges til administrationslokale, idet kommunen oplyste, at der ikke var påregnet udgifter til administrationslokaler etc. ved ombygningen.

Selvom ændringen skete til stor utilfredshed hos borgere og pårørende, blev der åbent informeret herom. Argumentationen var den, at borgere i Fugleparken fremover ville have samme status som andre borgerne i byen, og at der fremover ville være lige mulighed for alle til at benytte kapellet ved Fuglebjerg Kirke.

Når de fleste borgere i dag passes i eget hjem, medfører det også, at flere og flere afgår ved døden i eget hjem. Det virker derfor helt ulogisk og respektløst, at afdøde skal transporteres til Næstved eller Slagelse i kapellet, inden vedkomne transporteres tilbage igen til bisættelsen/begravelsen. Hos menighedsrådet er det måske kun et praktisk problem, men for de efterladte indgår tillige følelserne overfor afdøde.

Menighedsrådet anstrenger sig uden al tvivl for at gennemføre Fuglebjerg Kirkes økonomiske drift bedst muligt. Det er dog betænkeligt at fortie ændringerne i driften og lade som om, der stadig er mulighed for at benytte kirkens kapel, når afdøde uden de efterladtes viden og tilsyneladende efter aftale med de respektive bedemænd, bliver placeret i nabobyers kapeller. Endvidere medføder det jo også ekstraudgifter til bedemandens kørsel af afdøde til omkringliggende kapeller, efterfølgende til kirken.

De efterladte er tilsyneladende ikke automatisk blevet orienteret herom, men efterladt i troen om,, at afdøde har opholdt sig i kapellet ved Fuglebjerg kirke. Set i sammenhæng hermed bør bedemændene også orientere herom ved indgåelsen af aftalen med de efterladte.

Jeg håber derfor, at menighedsrådet vil genoverveje beslutningen om kapellet ved Fuglebjerg Kirke.