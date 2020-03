Det bør være muligt at genåbne bibliotekerne under corona-krisen, skriver Frederik Christiansen i sit læserbrev. Foto: Niels Brande

Debat: Genåbn bibliotekerne

Der er dog en væsentlig del af kulturlivet, der uden større økonomiske problemer, kunne åbne op for offentligheden. Her tænker jeg på bibliotekerne. Det må kunne lade sig gøre at bestille bøger, afhente og aflevere uden at sætte hele bibliotekets aktivitetsprogram i gang. Det må være muligt at etablere en sådan ordning, uden at den enkelte låner kommer i direkte fysisk kontakt med bibliotekets personale.