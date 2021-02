Søren Revsbæk (V) mener, at analysen af havnen alt i alt virker mere som vildledning end vejledning. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fup eller fakta om havnens arbejdspladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fup eller fakta om havnens arbejdspladser

Debat Næstved - 03. februar 2021 kl. 20:10 Af Søren Revsbæk (V), byrådsmedlem, Havrevænget 2, Næstved Kontakt redaktionen

Dette handler ikke om mavefornemmelser, det handler om de fakta - eller rettere usikre fakta - som byrådet præsenteres for. Helt konkret den »Oplandsanalyse,« som Konsulenthuset Incentive har lavet for havnen. Heri beregner konsulenterne, hvor mange arbejdspladser i Næstved, der er afhængige af Næstved Havn.

Tallet opgøres til 733 jobs og 66 millioner kroner i skatteindtægt. Men går man nærmere til tallene, ser det noget usikkert ud. For eksempel angiver analysen, at havnens aktiviteter giver arbejde til 111 virksomhedskonsulenter. Når man så spørger: Hvilke virksomheder er det? Så oplyser konsulenthuset Incentive, at det kan man ikke oplyse på grund af datafortrolighed.

Jeg tænker: Er det måske revisorerne, ejendomsmægleren og kontorhotellet på Toldboden 8, der er talt med? I så fald har det ikke meget med havnedrift at gøre.

Hvem indgår i tallet?

Ligeså oplyses, at brancher, som for eksempel »fiskeforretninger« og »engroshandel med træ og byggematerialer« i en radius på 3,5 kilometer fra havnen er talt med. Det giver i alt 70 jobs. Men, betyder det så, at de 58 ansatte hos Medings byggemarked og personalet i fiskebutikken i Ramsherred indgår i tallet? Det kan konsulenterne ikke svare på, men ingen af de pågældende virksomheder har mig bekendt gods over havnen.

Ifølge analysen bidrager glasindustrien med 361 arbejdspladser. Naturligt nok tænker man. Ved nærmere eftertanke er det dog snarere havnen, som er afhængig af for eksempel Ardagh, mere end Ardagh, der er afhængig af havnen. Glasværket vil kunne få deres gods for eksempel via Køge, så også det tal er lidt gummiagtigt. Analysen viser også, at Havnen skaber hele 51 jobs i detailhandelen. Er det rigtigt, så skal sømændene godt nok bruge mange penge i byens butikker, medens skibet ligger ved kaj! Naturligvis er der en afledt effekt, men jeg tvivler på størrelsen.

Jo, Havnen skaber arbejdspladser: Hos Sten & Grus og Mette Pan, hos Verdo, på havnekontoret og naturligvis er der en afledt effekt på byens butikker med videre.

Dumper på kvaliteten

Men, jeg tvivler på at 111 virksomhedskonsulenter, 51 butiksjobs, 70 jobs hos tømmerhandlere, fiskeforretninger med videre, 123 jobs i »øvrige brancher« og jobs i lystbådehavne skabes af havnen. For man er ikke afhængig af havnens aktiviteter, bare fordi ens virksomhed geografisk ligger tættere end 3,5 kilometer på havnen.

Alt i alt virker analysen mere som vildledning end vejledning. Den dumper umiddelbart på kvaliteten og skaber dermed mistillid til beslutningsgrundlaget i havnesagen.

Når vi som byrådsmedlemmer skal stemme om at bruge 128 millioner kroner på en ny havn, må vi kræve seriøst kvalitetssikret materiale. Materiale, der kan konkret dokumenteres, ikke bare en skrivebords analyse, hvor »tallene ser godt ud.«

Så vil jeg næsten hellere basere beslutningen »mavefornemmelser,« for så står vi da i det mindste personligt selv til ansvar for beslutningen om havnens fremtid.

relaterede artikler

Debat: Det Radikale Venstre og Næstved Havn 24. januar 2021 kl. 11:12

Debat: Møgbeskidt valgkamp 21. januar 2021 kl. 16:15