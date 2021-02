Lokalrådet for Lille Næstved ønsker, at flere borgere vil interessere sig for kommuneplanen og deltage aktivt i udviklingen af kommunen - herunder byzoner. Foto: Helle Hansen

Debat: Frustration - nyt forslag til Kommuneplan 2021

Debat Næstved - 14. februar 2021 kl. 22:44 Af Jasper Westrup, formand, Halfdan Rasmussens Vej 3B, Næstved Kontakt redaktionen

Den 9. og den 11. februar afholder kommunen et digitalt borgermøde, hvor vi som borgere får mulighed for at blive hørt. Det lyder som om, at Byrådet har et reelt ønske om at få input fra borgerne om, hvordan byen skal vokse, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, jordbrug og mange andre emner.

Et af de mere spændende emner for borgerne er nye byzoner. I udkastet til kommuneplan kan vi læse, hvilke områder der bliver byzone. Det betyder juridisk, at der ikke er særlige begrænsninger i henhold til planloven, med andre ord så har Byrådet fuld frihed til at anvende området til mange formål. Ofte er det Byrådets ønske at området skal bebygges.

Som borgere ønsker vi, at kommuneplanen beskriver, hvad Byrådet vil med de nye byzoner, fordi det kan have stor betydning for naboområdernes attraktivitet. Eksempelvis er det ikke ligegyldigt, om den nye byzone skal benyttes til et rekreativt område eller til et område med mange nytilkomne borgere.

Hvis det er tanken, at byzonen skal anvendes til et rekreativt område, har borgerne mulighed for at give input med ideer til udformning og anvendelse. Hvis det er til et nyt boligområde, bør kommuneplanen samtidig skitsere en plan for adgangsveje og den overordnede trafikstruktur samt hvilken trafikbelastning det forventer at give. På et således oplyst grundlag har borgerne mulighed for at komme med alternative løsninger.

Hvis det undtagelsesvis ikke er tiltænkt et specifikt formål, kunne kommuneplanen foreskrive, at borgerne fik lejlighed til at komme til orde, inden der blev udarbejdet en lokalplan - og ikke blot efterfølgende at være henvist til en høringsperiode.

Her kommer så frustrationen. Kommunen ønsker, at vi skal føle, at borgerne har mulighed for at blive hørt og har indflydelse på kommuneplanen - samtidig udformes kommuneplanudkastet så overordnet med hensyn til byzoner, at vi som borgere ikke kan forholde os til den.

Så kære politikere, hvis I ønsker at gøre borgerne mere interesseret i kommuneplanen, har I en udfordring med at gøre nye byzoner mere konkrete, alternativt vil I opleve, at kun ganske få borgere ønsker at bruge tid og kræfter på noget, der for dem virker som en pseudoforestilling.

Lokalrådet for Lille Næstved ønsker at få flere borgere til at interessere sig for kommuneplanen og dermed til at deltage aktivt i kommunens udvikling.

På vegne af for Lille Næstved.