Susanne Iversen er ked af, at Fruens Plantage ikke længere betegnes som en naturskov. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Debat: Fruens Plantage - det er en naturskov

Debat Næstved - 13. februar 2020 kl. 20:32 Af Susanne Iversen, Daddelvej 21, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fruens Plantage er med sin bynære beliggenhed et naturområde af skov, hvor mennesker gennem tid har søgt naturen og dens oplevelser af dyr og fugle. Center for Kultur og Borgerservice har udtrykt, at Fruens Plantage ikke er en naturskov men i dag har karakter af en aktivitetsskov - og det må så være dem på hjul, at navneændringen har høj prioritet for.

Center for Kultur og Borgerservice siger, at vi skal påregne, MTB-ruterne i Fruens Plantage vil tiltrække ryttere fra hele landet, fordi ruterne i MTB-kredse bliver betegnet som en af de bedste i Danmark. I dag arrangeres større løb som Danmarksmesterskab, hvilket også skaber stor aktivitet af mange ryttere og tilskuere - og i øvrigt må der køres hele døgnet alle dage.

Der er sidst på året 2019 fældet småtræer, fjernet kvas og krat i brede stiformationer. Måske er det i naturens tjeneste, det er sket, således at lysningerne i sporerne kan give en mere varieret flora og blive grosteder for en mangfoldighed for planter, hvor sommerfugle, bier, insekter og fugle får optimale levevilkår og et rigt spisekammer for skovens dyr. Desværre er der ikke mere mange gemmesteder for dyr og fuglene, da størstedelen af skoven er blevet blækspruttearme af MTB spor.

I Grøn Plan for Næstved kommune skriver de, at kommunen vil arbejde for at beskytte og forbedre naturen, og på kommunens egen hjemmeside, hvor der står: - Vores fælles ansvar: Både den almindlige og robuste natur og den sårbare og sjældne natur har vi pligt til at værne om og passe på. Det er vores fælles arv, og vi skal give de kommende generationer de samme - eller helst forbedrede - muligheder for at opleve, benytte og bevare naturen.

Lad skoven forblive at være naturskov, hvor skovens dyr og fugle igen kan vende tilbage til forhold, hvor naturen har størst prioritet.

