Susanne Iversen mener, at for mange udnytter Fruens Plantage, når de kører på mountain bike. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Debat: Fruens Plantage - En skov - Vores natur

Næstved kommune købte Fruens Plantage i 1994. Fremsynede naturfredningsfolk og lodsejere indgik forlig og fik skoven fredet i 1940. Det er i den gamle bynære skov lokalbefolkningen i dag stadig kan finde oplevelser, ro og sansning. Den sammenhængende natur, som er så vigtig for dyr og planteliv, hvor de uforstyrret kan leve, er under pres og områderne bliver mindre og mindre.

Vi skal alle være med til at bevare skoven, biodiversiteten (arternes forskellighed) og dyrene. Uden bliver verden et fattigere sted at leve i. Forestil dig, at musik, litteratur og kunst forsvandt på en nat - hvem har lyst at bo i den verden.