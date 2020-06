Fruens Plantage er en del af Mogenstrup Ås, som blev fredet i 1940. Det er tydeligt at se, at der er ændret på området, så mountainbikeryttere kan benytte det. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Debat: Fruens Plantage - En skov - Vores natur

Debat Næstved - 07. juni 2020 kl. 21:45 Af Susanne Iversen, Daddelvej 21, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Kommune købte Fruens Plantage i 1994. Fremsynede naturfredningsfolk fik skoven fredet i 1940.

Det er i den gamle bynære skov lokalbefolkningen i dag stadig søger naturen for oplevelser, ro og sansning. Den sammenhængende natur, som er så vigtig for dyr og planteliv, hvor de uforstyrret kan leve, er under pres og områderne bliver mindre og mindre.

Der er sket en skævvridning af områderne i skoven »pladserne« er optaget af MTB baner, som er overrepræsenteret i skoven. Der må cykles 365 dage om året hele døgnet og om natten med kraftige lygter uden hensyn til skovens oprindelige beboere og fuglenes yngletid - det stresser, forstyrrer og fordriver dyr og planteliv .Lad os stadig se bier med pollenbukser dykke ned i den næste blomst.

Vi mister arter

MTB banerne i skoven ligger på top 10-listen p.g.a de eftertragtede sværhedsgrader og store højdeforskelle skabt af istiden. Områderne slides når ruterne gennemkøres igen og igen - og det er i en fredet skov.

Vi mister arter i et tempo, der er langt højere en hidtil set,og skoven udviskes for geologiske kulturskatte der er karakteristiske for skoven og formet af istiden.

Vi skal alle være med til at bevare skoven, biodiversiteten (arternes forskellighed) Uden bliver verden et fattigere sted at leve i. Forestil dig, at musik, litteratur og kunst forsvandt på en nat - hvem har lyst at bo i den verden.

Lokalbefolkningen skal kunne udforske sin nysgerrighed i andre områder end hovedvejen i skoven. Kom op i højderne, gå til jagthytten, hvor der er udsigt til Karrebæk Fjord.

Begræns MTB-baner

Hvis Borgmesteren og de folkevalgte politikere vil stå sammen og i fællesskab gøre handling af de beslutninger som Næstved kommune har forpligtet sig til med GRØN PLAN 2009 - 2021, hvor de forpligter sig til at forbedre den biologiske mangfoldighed. Næstved tog opgaven alvorligt - og underskrev COUNT DOWN 2010 erklæringen, som forpligter kommunen til at stoppe tilbagegang af biodiversiteten (variation af dyr og planteliv).

Til de folkevalgte politikere - vær med til at stoppe den skævvridning skoven udsættes for, hvor pladsen for dyr, planter og lokalbefolkningen kæmper op i mod en overrepræsentation af MTB-baner.

MTB banerne skal stærkt begrænses ellers forsvinder skoven. Fuglenes yngletid skal respekteres med stille perioder.

De fredede områder krænkes på en urimelig måde, - tiden er inde til at se på behovet for en modernisering af fredningen, - lad os komme i gang.