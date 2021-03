Debat: Frivillige gør Høje Plads sommerklar

I midten af Næstved, på den gamle skøjtebane, er et gadekultursområde ved navn Høje Plads, i rivende udvikling, og det er essentielt, at vi driver flere tryghedsskabende initiativer frem på Høje Plads.

Og nu igen er der opstået en kultur for at værne om Høje Plads.

Skatehalsmedarbejder ogprojektmedarbejder, Rasmus Samson fortæller, at de kan få skabt rigtig mange fede tiltag, medmeget få midler, og de ved, der er mange, der holder af Høje Plads, så det er deres forpligtigelse at give noget til »gadekulturen«

Men de frivillige på Høje Plads ser det som en mulighed, for at borgere i Næstved, og især de unge kan få øjnene op forudendørs gadearealer, der kanbruges af alle til at nyde sin mad i solen, skate eller benytte sig af de lovlige graffitivægge.

Høje Plads' formål er for fremtiden at samle disse gadeaktiviteter som graffiti,skate og basket til et pulserende område i Næstved Kommune, så man som turist eller borger i Næstved kan få en anderledes kulturoplevelse ved at besøge Høje Plads en lørdag eftermiddag hvor der er nogle i færd med at male, og en masse unge skater rundt.