Debat: Fremtiden skal være bæredygtig og grøn - også for landbruget

Lige nu er der stor debat om kommunens muligheder i behandlingen af ansøgningen om anlæg af en stor svinefarm i Vinderup. Planloven er indrettet således, at den beskytter landbruget med dyrkning af jorden og forudsætter, at dem der bor på landet også er tilknyttet landbruget. Derfor er det ikke muligt at udvide med nyt byggeri i landzonen - ej heller industrierhverv.

Loven er oprindeligt fra 70'erne og tager derfor ikke hensyn til, at det meste landbrug i dagens Danmark er industriproduktion og derfor burde høre ind under miljølovgivningen med regulering af støj, lugt, forurening med mere i stil med al anden industri, og så burde der være mere fokus på bæredygtig produktion. Samtidig skulle lovgivningen tilpasses til, at hovedparten af folk bosat på landet faktisk ikke har tilknytning til landbruget, men nu ikke har samme rettigheder, som folk bosat i byzonen.

Der er dele af landbruget, der er ved at indse, at fremtidens store indtægtskilder faktisk stadig er i landbruget, men kræver investeringer og omlægning fra 120 års tradition med eksport af bacon og smør til lave priser. I stedet kunne der både nationaløkonomisk og landbrugsfagligt tjenes meget mere på produktion med fokus på frugt, grønt, frø og blomster samt for eksempel plantebaserede proteiner i stedet for dyrefoder. Det er fremtiden - det er her efterspørgslen ligger, hvilket man har indset i Holland, og vi i Danmark skal se at få tilpasset lovgivningen til denne udvikling, så den afspejler befolkningens ønsker og efterspørgsel og være et stort plus for eksporten.