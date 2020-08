Havnedebatten har givet vind i sejlende, og det er godt, mener Keld Stelling.

Debat: Fremdrift eller dødvande

Debat Næstved - 05. august 2020 kl. 14:36 Af Keld Stilling, Kroagervej 20, Næstved

Dødvande er et fænomen, der kendes af søfarende og politikere. Der kan observeres krusninger på overfladen, men en farlig underliggende modstrøm gør, at båden ikke har fremdrift.

Hvorfor vælger borgmesteren at sætte spørgsmålstegn ved Havnens eksistens netop nu? Det går jo godt på Havnen, havneformanden har succes og er sømilevidt fra lovens regler om tvangslukning.

Har borgmesteren set sig lun på havneformuen, der i en kommunal selvstyrehavn har vandtætte skotter til kommuneøkonomien?

Havnedebatten har givet vind i sejlende, og det er godt. Der er invitationer til et samarbejde med Vordingborg Havn, Slagelse Kommune er interesseret i at drøfte havnepolitik med Næstved, og et erhvervskonsortium med havnekompetencer, Stignæs Industripark A/S har købt Stignæsværkets Havn.

Det er faktisk en ønskeposition for Næstved, med bred mulighed for samarbejde. Og det åbner for nye strategiske muligheder i det 15 års sigt, som borgmesteren lægger op til.

Om 15 år har vi måske fået en nyfortolkning af »Det blå Danmark«, med mindre og hurtiggående skibstyper, forureningsfri motorer og ny logistik med satelitnavigation uden lodspligt. Alt sammen som led i de klimapolitiske tiltag.

EU er opmærksom på udviklingstrenden. Det giver sig udtryk i forstærket focus på flodtrafikkens store betydning i Europa. Ud over klima og miljøhensyn indebærer det også fordele for transportøkonomi og trafiksikkerhed.

Næstved kunne godt fokusere lidt mere på Kielerkanalen som porten til og fra Østersøen. I Danmark bliver CO2 fangst i kommunale forbrændingsanlæg en realitet indenfor 15 år. Det mildner synet på import af affaldsforbrænding og gør en kompliceret genbrugsproblematik mere overskuelig.

Et regionalt udviklingsprojekt mellem Næstved, Slagelse og Stignæs Industripark A/S kunne godt give Næstved stabilitet som satelithavn, vel at mærke i en veldefineret havne- og økonomistruktur. Næstved har brug for erhvervs- og industriudvikling og en åben dialog. Det er ikke nok med et nyt fritids slogan, der hedder »Næstved Havn - Porten til Karrebæksminde«.

