Klaus Eusebius Jakobsen (RV) er forvirret over, hvem Torben Johansen - nybagt konservativ byrådskandidat og formand for Næstved Erhvervsforening - repræsenterer. Privatfoto

Debat: Forvirret? Kun en lille smule!

Velkommen på den politiske scene til Torben Johansen (TJ), nybagt konservativ byrådskandidat. Men bliver vi ikke lidt forvirrede over, hvem TJ egentlig repræsenterer her frem til valget til kommunal til november?

Torben Johansen nævner selv, at han er i samme situation som Daniel Lillerøi (S), der efter sin udnævnelse til Citychef meddelte, at han ikke stiller op til KV21. Men det er jo en omvendt »Lillerøi« TJ laver: Fra nu af er det nemlig fuldstændigt uklart, om han udtaler sig som formand for Næstved Erhvervsforening eller som konservativ byrådskandidat. Og det gør det lidt svært at diskutere med ham: For hvem repræsenterer han? Hvilken kasket har han egentlig på?