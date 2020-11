Jørn Rasmussen mener, at Næstved Kommune skylder sig selv at følge sporet til den reelle forurening, når snakken falder på spildevand. Foto: Lars Christensen

Debat: Forurener betaler-princippet

En tømningschauffør forklarede mig for nylig, at hvis man ikke tildelte polymer ved tømningsoperationen, tilstoppede filtrene i slamsugeren med det samme.

Ulempen er bare, at polymer er meget skadelig for vandlevende organismer.

En slamsuger adskiller det tynde fra det tykke så meget, at den kan tømme 20-30 hustanke, inden den selv skal forbi rensningsanlægget og aflevere lasten.

Men direktivet siger derimod, at alle påbud og indsatsplaner skal efterleve »Forurener betaler-princippet«.

Med risiko for at borgerne pålægges at bruge deres opsparede midler til ineffektive/nyttesløse miljøinvesteringer, skyder Næstved kommune sig selv og sine borgere i foden, når de ikke går ud og måler, hvor den reelle forurening stammer fra.