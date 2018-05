Debat: Forsvar for kollektiv trafik

Ja, Venstre har desværre rystet lidt på hånden i spørgsmålet om store nedskæringer i den lokale busdrift. Men vi skammer os ikke over at forsvare de medborgere i by og på land, som jævnligt bruger den kollektive trafik. Rød blok nærmest triumferer over at gennemføre nedskæringer på busserne i 2019, som rammer de svageste mest. Men eftersom kommunens 2019-budget endnu ikke er lagt, er det op til os at finde pengene.