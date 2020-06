Debat: Forsøger med et godt forslag på skolevej

Derfor gentages mit forslag til skolens ledelse hermed: I bedes sikre, at de afsætningspladser, der tidligere blev etableret på Herlufsholmvej ind imod og umiddelbart foran skolens indgang kan anvendes til sikker afsætning og afhentning af børnene. Det er uden for kørebanen, det er sikkert.

I stedet for at indsnævre vejens vestre side endnu mere med diverse forhindringer. Og dermed presse alle yderligere over mod afsætningspladserne. Afsætningspladser der, det meste af dagen er optaget af parkerede biler. Og hvem er afsætningspladserne så optaget af, specielt alle pladser lige foran skoledøren? - af skolens eget personale!

Så, hvis ønsket om at sikre smidig og sikker af- og påstigning skal virke troværdigt, er opgaven enkel. Skolens ledelse skal bare sikre, at skolens personale anvender Lille Næstved Skoles p-pladser, der ligger kun 31 sekunders rask gang fra skolens indgang. En lille gåtur for børnenes sikkerhed. På den p-plads er altid mange fri pladser. I øvrigt en p-plads, der ifølge skolen var nødvendigt og, da den skulle etableres, gav en del debat. Et grønt område skulle ryddes, og den blev Næstveds dyreste, per anlagt p-plads.