Torben Stenstrup opfordrer foreningslivet til at udvikle projekter, hvor man kan holde fysisk corona-afstand.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Foreningslivet og forandringens vinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Foreningslivet og forandringens vinde

Debat Næstved - 27. april 2020 kl. 15:03 Af Torben Stenstrup, formand for Fritidsudvalget, Ålehusvej 22, Herlufmagle Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores foreningsliv er under forandringer i disse mærkelige Covid-19 tider. I Fritidsudvalget er vi selvfølgelig optaget af, at alle foreninger og frivillige klarer sig igennem kriseperioden nu, men det har nok lange udsigter, før foreningernes daglige aktivitetsniveau er mere normalt igen.

Spørgsmålet er også, om det bliver »normalt« igen, for en lang række foreninger afprøver nye samværsformer og arbejdsmetoder i øjeblikket. Nogle af spejdergrupperne giver børnene opgaver via mails og Facebook, så de kan tage mærket »Hjemme-Spejd«, holder lejrbål online og virtuelle spejdermøder. Og masser af foreningsledere samles til online bestyrelsesmøder og øver sig i at arbejde digitalt. For de mange foreninger, hvor fysisk samvær ikke er en mulighed for tiden, er det vigtigt, at der alligevel »sker noget« - både overfor medlemmerne, men især overfor de frivillige foreningsledere.

Så vi opfordrer til, at de frivillige ildsjæle holder kontakt, og at der i foreningens »baglokale« er gang i udviklingstiltag og nye projekter, som kan søsættes uden muligheden for at mødes fysisk eller er klar til lancering i takt med, at det igen bliver muligt at mødes.

Fritidsudvalget har en Forsøgs- og udviklingspulje, som er oplagt at søge, hvis foreningen udvikler nye aktivitetstilbud. I Næstved Kommune har vi heldigvis valgt nogle meget enkle modeller for medlemstilskud og lokaletilskud mv., som udbetales til foreningerne, selv om aktivitetsniveauet er lavere for tiden. Så selv om en del foreninger er trængt økonomisk, håber vi, at forskellige ordninger og tiltag samlet set understøtter og holder liv i vores vigtige foreningsliv. Alle foreninger, der bygger på en fysisk aktivitet og stærke relationer i fællesskaber, ser selvfølgelig frem til, at vi kan mødes igen. Fællesskaber, personlig kontakt og folkeoplysning er bare ikke det samme via distancen.

relaterede artikler

Formand for turistforening trækker sig efter fyring 31. marts 2020 kl. 07:33

Nødpakker til de svageste: Stop Spild Lokalt nødsaget til at vælge 17. marts 2020 kl. 08:00

Lokale klubber i ventemode 12. marts 2020 kl. 18:35