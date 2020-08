Fritidsudvalgets formand, Torben Stenstrup, håber på 3 millioner udligningskroner til foreningslivet i Næstved Kommune.

Debat: Foreningsliv er også kernevelfærd

Debat Næstved - 27. august 2020 kl. 10:53 Af Torben Stenstrup, Ålehusvej 22, 4160 Herlufmagle

Budgetforhandlingerne for 2021 er i gang - og det er åbenlyst, at nogle af de nye udligningsmillioner skal gå til at styrke »kernevelfærden«. Men husk nu, at vores vigtige foreningsliv også er kernevelfærd for rigtig mange borgere i vores kommune.

I dette frivillige regi skaber vi forpligtende fællesskaber mellem mennesker og sammenhængskraft i vores lokalområder. I idrætten, hos rollespillerne, hos spejderne og i aftenskolerne - alle steder - motiverer vi hinanden til at holde kroppen og sindet i skarp fysisk og mental form. Ud af det store budget er det meget lidt, vi anvender på foreningsliv.

I Fritidsudvalget har vi et stort ønske om at få 3 mio. kr. ekstra til drift og anlæg, så vi kan styrke vores foreninger, aktiviteter, faciliteter og udvikle foreningslivet. SDU's undersøgelse af borgernes fritidsvaner i kommunen gav os noget at arbejde med; der er stor forskel på børn og unges deltagelse i idrætsliv mellem skoledistrikterne og familiernes sociale forhold spiller ind, vi mister foreninger og medlemmer - og vi skal have mange flere voksne til at dyrke idræt sammen. Vores aftenskoler har efterspørgsel og vilje til at skabe tilbud til borgerne, men det kommunale budget er for lille til at følge med. Vi har flere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at opgradere deres klubhuse og aktivitetsanlæg, men facilitetspuljen er brugt op. Vi har foreninger, der har brugt opsparingen og er klemt økonomisk pga. Covid 19-udfordringer.

Vores unge i Danmark er Europamestre i druk, og en af løsningerne peger på at invitere unge ind i aktive foreningsfællesskaber, hvor samvær, sjov og udfordringer kan binde folk sammen uden alkohol. Pointen er, at der er et kæmpe potentiale for at styrke det gode liv for alle borgerne i Næstved Kommune ved at styrke og udvikle foreningslivet.

Vi har sparet, vi har klaret os med den låste budgetramme i 10 år - men med friske millioner fra udligningsreformen, så må politikerne investere nogle millioner i at udvide rammen til drift og anlæg på foreningsområdet nu og i de kommende år.

