Mette Jensen undrer sig over, at 9. klasseseleverne skal til syv eksamener, når de næsten ikke har været i skole på grund af corona. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: For hvis skyld skal de til eksamen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: For hvis skyld skal de til eksamen?

Debat Næstved - 18. april 2021 kl. 10:20 Af Mette Jensen, Grøftestykkerne 30, Næstved Kontakt redaktionen

Vi er flere forældre til nuværende 9. klasseselever, der undrer os over, at de skal op til syv eksamener. Regeringen/Undervisningsministeriet siger, de kun skal op til fire, men det er en sandhed med modifikationer. Reelt forholder det sig således: Dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk skriftlig fremstilling, dansk retskrivning, matematik uden hjælpemidler, matematik med hjælpemidler og mundtlig engelsk. Altså... syv eksamener!!

Eleverne har pt. været hjemsendt i 97 skoledage, dertil skal lægges fem dage hver anden uge, så længe de ikke er i skole på fuldtid. I alt cirka et halvt år (2020 8. klasse og 2021 9. klasse).

To skoleår, hvor der var en masse pensum, der skulle nås. To skoleår, hvor det er der, det hele gælder. To skoleår, hvor de skulle have været til terminsprøver. Skoleår med brobygning - »hvad skal jeg efter folkeskolen?«

Frustrerede unge mennesker Vores børn har på deres skole i Næstved haft én terminsprøve i 8. klasse. De har ingen brobygning haft, ingen eksamenstræning og et pensum, der ikke er nået på grund af hjemsendelse. De har haft nedsat skema i virtuel undervisning.

Alle ved, at virtuel undervisning ikke er det samme som at være fysisk i skole. En udfordring man ligeledes har kunne følge i medierne. Intet kan erstatte fysisk fremmøde.

De unge mennesker er frustrerede over, at de er bagud. De savner deres klassekammerater, og de er i aller højeste grad frustrerede over den forskelsbehandling, der laves for afgangsklasserne 2020. Afgangsklasserne 2020 havde halvt så mange hjemsendelsesdage som afgangsklasserne i 2021 ender med.

Mange spørgsmål Hvorfor vælger man ikke at lade årskarakterer bliver deres eksamenskarakterer? Hvorfor vælger man ikke at lade alle afgangsklasser følge skema helt indtil sommerferien, således at noget fagligt og i høj grad socialt kan blive indhentet?

Hvad hvis en elev viser symptomer lige op til eksamen? Så er hele klassen nære kontakter. Hvad vil man så gøre? Klasserne må ikke omgås andre end hinanden. Hvordan kan man forsvare at trække en ekstern lærer ind som censor - fra en anden by, anden skole - hvor de også har deres boble?

For hvis skyld skal de til eksamen? Er det et budskab, vi spreder sammen for at vække Christiansborg og alle andre kloge, der mener, de unge mennesker er klædt på til eksamen?