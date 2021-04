Der er simpelthen for meget valgflæsk over Rune Kristensens forslag om gratis lokaler til foreninger i Næstved Kommune, mener Lars Refsgaard Henriksen. Privatfoto

Debat: Fokus på folket

Debat Næstved - 15. april 2021 kl. 09:36 Af Lars Refsgaard Henriksen, Plantagevej 10, Næstved Kontakt redaktionen

Det er dejligt, at Rune Kristensen (K) i Sjællandske den 13. april tager min udfordring op om at gøre rede for »den råde tråd« i hans politik, når han foreslår syv millioner kroner brugt på at gøre foreningers lån af lokaler helt gratis. Tak for det.

Det er imidlertid ikke korrekt, når han hævder, at vi i socialdemokratiet »primært har fokus på staten«. Den socialdemokratiske ide er, at stat og kommune skal tjene hele folket, og navnlig tjene til at sikre almindelige menneskers adgang til uddannelse og arbejde, en værdig alderdom, og hjælp, når livet går skævt. Stat og kommune som sikkerhedsnet og de svages ven.

Når RK definerer konservatisme som »primært fokus på samfundet«, kan vi derfor langt hen ad vejen føre politik sammen. Vi vil i høj grad det samme, nemlig det sociale ansvar, omend med forskelligt socialt fokus.

Derfor bekymrer det mig, når der af RK foreslås brug af mange penge på helt andre ting af tvivlsom værdi. Og samtidig får nævnt et ønske om at sænke skatten. Der er simpelthen for meget valgflæsk over det, snarere end egentlig konservatisme.

Vores primære fokus bør være dette: Gode skoler og børneinstitutioner, ældrepleje, omsorg for de syge - sideløbende med en styrkelse af Næstved. Der er masser at gå i gang med.

