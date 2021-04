Debat: Fokus på familier og frivillige fællesskaber

Oven på en enormt positiv modtagelse af det konservative forslag vedrørende gratis lokaler til Næstved Kommunes foreninger fra både foreningsliv og de øvrige politiske partier, bemærkede jeg to indlæg i Sjællandske den 9. april, som jeg gerne vil besvare. Begge omhandler risikoen for overbookning.

Jens-Erik Petersen beskriver fint de gældende regler, men har ikke taget med, at foreningerne allerede i dag skal betale fuld pris, hvis de ikke benytter de bookede baner eller lokaler. Dette kunne man sagtens fortsætte med, og på den måde undgå, at foreningerne bare booker løs uden at benytte faciliteterne. Det kan jeg i øvrigt ikke forestille mig, bliver tilfældet. Her har jeg tillid til vores foreningsliv.

Bedre vilkår

Samme svar til Lars Refsgaard (LR) fra Socialdemokratiet, der også bekymrer sig om prioriteringen af kommunens midler. Her vil jeg blot igen påpege, at vores kommune ligger næstnederst i hele Danmark i forhold til rammer og vilkår for idrætslivet ifølge Danmarks Idrætsforbund. Det er ikke godt nok. Foreningerne gør en kæmpe forskel, og derfor skal de have bedre vilkår. Jeg mener godt, at vi kan finde de syv millioner ud af et budget på 6.000 millioner. Det kan man jo i så mange andre kommuner, som prioriterer idræts- og foreningslivet.