Debat: Flere frie midler til kulturen, tak

Peter Stevnhoved mener, at Næstved Kommune bør frigive flere penge til kulturposten. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Debat Næstved - 15. september 2020 kl. 18:21 Af Peter Stevnhoved, formand for NEFM og Hicsum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Næstved skal være en kulturby, bør vi investere flere penge i kulturen.

Læs også: Street dance og barokopera i kunstnerisk fusion vil hylde siloen

Næstved ligger med kr. 400,- under gennemsnittet på kr. 489,- blandt landets kommuner, hvor Vordingborg bruger kr. 515,- og Helsingør er topscorer med kr. 761,- per borger.

Kulturbudget er i høj grad bundet af mange faste og lovpligtige udgifter til idrætsanlæg, musik- og ungdomsskole med videre, så selvom Kulturudvalget måske gerne ville styrke de faste institutioner samt støtte en lang række 'løse' projekter med de begrænsede frie midler, er det ikke sikkert at de kan.

Når Byrådet tirsdag aften skal nå til enighed om budgettet for næste år, er det trods et større samlet budget dog ikke sikkert, at der bliver afsat flere frie midler som blandt andet kan bruges til at støtte løse kulturprojekter, sådan som udvalget har bedt om.

Det er vi flere kulturaktører, som er kede af. Både fordi vi bruger meget tid på at forberede og fundraise til projekterne, men især fordi vi mener at borgerne fortjener at få flere tilbud om at kunne opleve kunsten lokalt i stedet for at skulle søge andre steder hen.

Desuden er de frie midler kun tænkt som en slags opstarts-støtte og er derfor ikke beregnet til at kunne sikre en drift af projekterne på længere sigt.

Med NEMF har vi både været heldige med lokal opbakning, men vi har også fået god national støtte til vores koncerter.

Med støtte fra kommunen, Statens Kunstfond samt lokale sponsorer har vi for eksempel nu to år i træk lavet udendørs operakoncert ved Susåen. Men det er svært at se, hvordan dette og andre projekter ville kunne fortsætte, når start-støtten stopper.

Gode projekter, som man i stedet burde investere i, så de kan videreudvikles og blive mere kendte - også udenfor kommunen - tiltrække flere publikummere, give mere omtale og dermed være med til at gøre Næstved til en mere attraktiv by at bo i.

