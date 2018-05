Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flagermus fik Tågeskovmøllerne ud af kommunalplanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flagermus fik Tågeskovmøllerne ud af kommunalplanen

Debat Næstved - 29. maj 2018 kl. 17:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Barbara Dubiel

Sørupvej 34,

Holmegaard

Ironien kender vitterligt ingen grænser: Willem van Hees og Jonas Sprogøe beskriver i Sjællandske lørdag, Thomas Garth Grüners ønske om at bevare landskabet ved Sparresholm, når det gælder en motorvej eller et Camp Adventure-tårn, men ikke ser noget problem i selv at rejse 150 meter høje vindmølleanlæg.

Men den kommunale "visdom" i Næstved Kommune er mindst lige så tvetydig: Da Byrådet stemte for at tage Tågeskovmøllerne ud af kommuneplanen for et halvt års tid siden, så var det bl.a. begrundet i, at der kunne forudses problemer med flagermus ved Sparresholm: Vedr. Tågeskov:

»Der er siden vindmølleplanens vedtagelse blevet øget fokus på flagermus (Statens forvaltningsplan for samme). Naturhensyn alene kan betyde, at et projekt ikke kan gennemføres. Administrationen har viden om flagermus i lokalområdet fra Sparresholm-projektet, og det ser problematisk ud« (citat: Kommuneplan 2017-2029, Næstved Kommune, s. 91).

Der er ved Sparresholm registreret en usædvanlig stor forekomst af uhyre sjældne flagermusarter, som er omfattet af EU-beskyttelsesdirektiver. Mon ikke vi nu snart kan få afsluttet den 7-8 år gamle sag om Sjællands måske dårligst placeret vindmøllepark og forvente, at kommunen går i gang med at lave endnu et kommuneplantillæg, hvor Sparresholm-lokaliteten endeligt skrives ud af kommuneplanen.

Det vil være en logisk konsekvens af alle de faktuelle sagsforhold, som tydeligt taler imod projektet. En effektiv strategi mod klimaproblemerne forudsætter, at møller sættes op, hvor vinden blæser.

Det er ikke i offentlighedens interesse, at der klattes skattepenge væk på én for offentligheden urentabel opstilling. Det vil samtidig friholde Sparresholms vindmæssigt ineffektive skovlomme med de mange sjældne flagermus.