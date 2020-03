Jørgen Pedersen (t.v.) og resten af Aktivgruppen føler stadig, at de mangler svar på nogle spørgsmål omkring DSB-værkstedet. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Fire spørgsmål til DSB om det nye værksted

1. Hvorfor udvælger man netop det mest naturskønne område ud af fem forskellige muligheder på Sjælland for placeringen? På de 4 områder kan der også praktisk og driftsmæssigt funktionelt placeres et værksted.

4. Hvordan skal vi kunne stole på kommunens egne fastlagte beskyttelseszoner omkring naturområderne, når kommunen blot fjerner dem igen, når der netop er brug for dem? Her er ikke kun tale om en lille undtagelse i et hjørne, men om ca. 80 procent af det samlede areal. Det har aldrig været hensigten med loven.