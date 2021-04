Debat: Fire skarpe til borgmesteren

I forbindelse med den meget triste situation med hjemsendelse af syriske flygtninge, vi står i lige nu, har vi som Næstvedborgere brug for at få svar på nogle spørgsmål fra jer.

1. De flygtninge som i øjeblikket står til at skulle sendes hjem til Syrien, vil blive placeret i et udrejsecenter, hvis de ikke rejser hjem til et regime, som vi hverken kan anerkende eller samarbejde med. Støtter i den strategi og vil være med til at sende Næstvedborgere til sådanne centre ?