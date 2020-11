Debat: Fik hjælp fra LLO til huslejenedsættelse

Min nye bolig var en 1. sals lejlighed i en villa på Slagelsevej. Den var dyr, men et sted skulle jeg jo bo. Stolt viste jeg lejekontrakten til en kollega, som sagde: »Det er da alt for dyrt. Vi har huslejenævn i Næstved Kommune, som sætter grænser for, hvad en udlejer må tage. Du skal gå til LLO i Grønnegade«.

Jeg fremlagde min sag for en sød dame, som spurgte, om jeg var medlem. Jeg svarede, at jeg aldrig havde boet i lejlighed før.

Hun tog min lejekontrakt med til et andet kontor - hendes overordnede - og kom tilbage med følgende meddelelse: »Vi får hvert år en pulje penge, som vi kan bruge af - f. eks. at sende personale på kursus. Men vi kan også betale dit medlemsgebyr to år tilbage, så vi kan føre din sag for dig. Vi vil gerne hjælpe dig, for det her er forkert«.