Claus Bentzen undrer sig over, at Kobberbakkeskolen har fejlvisiteret flere elever. Privatfoto

Debat: Fejlvisition? Næppe. Utroværdigt? Ja, i høj grad

Debat Næstved - 12. juni 2019 kl. 16:00 Af Claus Bentzen, Figenvej 68, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er det godt at læse, at Sjællandske sætter fokus på den skævvridning besparelserne på Kobberbakkeskolen giver for elever med særlige behov. Artiklen fra 11. juni giver et rigtig godt billede af, hvad der egentlig er ved at ske for de mest sårbare børn.

Jeg kender ikke den nuværende visitationsprocedure i Næstved Kommune, men fra 35 år i skoleverdenen ved jeg, at visitation til særtilbud normalt er meget grundige med inddragelse af nødvendige eksterne fagpersoner, og som udgangspunkt tager afsæt i en statusbeskrivelse for eleven udfærdiget af alle de professionelle, der er omkring barnet. Med andre ord, en virkelig tilbundsgående udredning. Sådan må det jo være, dels for at gøre det, der er til barnets bedste og dels for at undgå forkert brug af ressourcer. Det er en meget stor indgriben i et barns liv at henvise det til særlige tilbud af enhver art.

Jeg forstår godt den undren, der rammer Christina Gregersen (mor til elev i U&B). Det virker utroværdigt, at grundlaget for en visitation kan ændre sig på så kort tid, og når jeg så samtidig læser, at det drejer sig om så mange elever, at der kan nedlægges fire U&B-klasser.

»Naturligvis« er alle disse tiltag ikke økonomisk begrundede, det ville nemlig være direkte ulovligt! Elever med særlige behov SKAL tilbydes relevant støtte. Men hvad med de tilbud, som nu skal modtage eleverne fra de fire U&B-klasser? Er der også her elever, der er »fejlvisiterede« og skal flyttes rundt? Jeg går ud fra, at centerchef Lars Nedergaard er fuldt informeret og har sanktioneret de trufne beslutninger. Så mange »fejlvisitationer« må give anledning til en meget grundig gennemgang af visitationsproceduren. Der må jo være noget fuldstændig galt!

Jeg har stor tillid til de mennesker, der har været involveret i visitationerne. Naturligvis har de ikke fejlvisiteret så mange elever. Det er ikke alene utroværdigt, det er også en meget voldsom tilsidesættelse af den vurdering, som højt kvalificerede fagpersoner har lavet for få måneder siden. Der må være personale på skolen og i forvaltningen, der føler sig til grin, hvilket vist ikke er fremmende for et godt arbejdsmiljø. Men heldigvis så har politikerne tidligere meldt ud, at de følger situationen nøje, og Per Sørensen kender jo som lærer rigtig godt til regler og procedurer. Mon ikke forvaltningen kan forklare, hvordan der kan være så mange fejlvisitationer i foråret 2019, som nu gør det muligt at lukke fire U&B-tilbud? Vi har netop haft et folketingsvalg, hvor velfærd var i fokus, her i blandt styrkelse af børns trivsel.

