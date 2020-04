Debat: Fattige tider?

Mange mennesker har været kastet ud i en ny dagligdag, der for nogle har været mere komfortabel end for andre. Her i vores område har mange borgere væk fra arbejde og skole imidlertid nydt det tidlige og smukke forår (med afstand til hinanden) og måske også oplevet med mere tid end normalt, hvor dejlig et sted vi egentlig bor.

Det er det jeg mener med min overskrift: Vi skal passe på, at de tider, der kommer - trods den forventede og sikkert hårde økonomiske krise - stadig kan byde os en stor variation af kulturoplevelser (helt bredt forstået), at det ikke bliver fattige tider. Derfor skal vi i det kommunale politiske liv være med til at tilgodese også den del af samfundslivet, når nu det forhåbentlig snart bliver »gamle tider« igen. Det vil sikkert kræve nogle omprioriteringer, nogle nye måder at tænke på, men vigtigst er det ikke på forhånd at lukke af for at inddrage den del i de nødvendige nytænkninger.