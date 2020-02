Henrik Groth Andersen skriver blandt andet om regler for flyvende vildt i sit læserbrev. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Debat: Fasanartikel savner fakta

Debat Næstved - 19. februar 2020 kl. 16:15 Af Henrik Groth Andersen, Sparresholmvej 2, Dysted Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandskes fasanartikler savner fakta. I dagens Danmark må du kun udsætte flyvende vildt ud, hvis du har et kursus i dette (gælder ved udsætning af 100 stk. eller derover). Desuden er der krav om biotoppleje, alt afhængig af antallet hvor mange du ønsker at sætte ud. Du kan dog max sætte 12 stk. ud per hektar. Dette er lavet i forståelse med diverse dyreorganisationer i Danmark og Vildtforvaltningsrådet. Det har foregået i en god tone, så alle parter er tilfredse.

Hvad angår Egon Østergaards udtalelse om udsætning af ænder, er den helt hen i vejret. Der var engang, ja, hvor man satte rigtig mange ænder ud, så det kunne være skadeligt for vores vandløb. Sådan er det ikke i dag, da der er meget strikse restriktioner på hvor meget der må udsættes. Der forekommer kontroller på de steder, hvor der udsættes, og det ønsker vi også fra Danmarks Jægerforbund, da vi høj grad ønsker at se vores medmennesker i øjnene.

Godsejere og andre ejere af store naturarealer ofrer mange penge på nyplantninger og andet, der er med til at bringe os en bedre og bæredygtig natur. Desuden har jagtlejen en stor betydning for at driften af for eksempel et gods kan løbe rundt. Tillige med giver det også arbejdspladser til skytter med videre.

Hvad Henning Kørvel angår, kan jeg ikke se problemet med fuglevolierer, og hvad er dertil hører. Disse redskaber står for det meste så langt inde i skoven, hvor den almindelige skovgæst ikke har adgang. De dage, der er jagt i skoven, er det selvfølgeligt at lukke den for andre besøgende. Det er jo et sikkerhedshensyn, som vi skal tage alvorligt.

Til sidst vil jeg sige, at det dejligt at se hvor meget vildt, der udbydes i de forskellige indkøbscentre. Dyrevildt er jo en god spise og lidt mindre fedtfattigt.