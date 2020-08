Debatten om hvem, der er ansvarlig for forholdene i Karrebæk Fjord, fortsætter. Foto: Thomas Olsen

Debat: Fagligheden i højsædet

Debat Næstved - 26. august 2020 kl. 16:08 Af Elmer Jacobsen, Langetoftevej 25, næstved

For nogle år siden blev der vedtaget en rigid knivlov. Alle kunne se, den ikke virkede efter hensigten, så den blev lavet om. Som lokalpolitikker mener jeg, vi har pligt til at påse, at lovgivningen virker efter hensigten og råbe op, når den rammer skævt. Hvem skal ellers gøre det???

Steen B. Rasmussen var blandt de første i Næstved til at tale spildevandsrensning i det åbne land, og han besidder en enorm faglig viden, som er bredt anerkendt, når vi bevæger os uden for Næstved Kommune. Steen har medvirket til flere områder renset spildevand i det åbne land, før det blev et krav, også i Næstved Kommune. Når Helle Jessen peger på, at tilstanden i Karrebæk Fjord blandt andet skyldes dårligt fungerende bundfældningstanke, så skriger det til himlen, at vi systematisk jagter dem, som gik foran. Sådan noget rygtes og medvirker til, at alle andre med god grund holder sig tilbage.

Helle Jessen bliver ved med at tale om mængder af næringsstoffer. Enhver, som blot dyrker en potteplante ved, at mængderne af næringsstoffer selvfølgelig har betydning, men tidspunktet for tilførslen og sammensætningen har lige så stor betydning. Enhver plantedyrker bør også vide, at uden mikro næringsstoffer er makro næringsstofferne helt uden virkning. Det samme må nødvendigvis gøre sig gældende i vandmiljøet, og der er alt for meget, vi ikke ved. Derfor Helle Jessen bør vi bede forsyningen og forvaltningen hjælpe med at fremskaffe disse oplysninger, så vi får fagligheden i højsædet, også selvom deres svar indledes med et »Kære«.

