Lokalrådet opfordrer til, at beboerne i området venter med at investere i individuelle varmepumper, før Lokalrådet er kommet længere med de indledende undersøgelser i forhold til en fælles varmeforsyning.

Debat: Fælles varmeforsyning?

Det nemme og umiddelbare valg vil være at anskaffe en individuel luft/vand-varmepumpe. Prisen for denne løsning er typisk mere end 100.000 kroner.

Er boligen fra 80'erne eller før, vil varmepumpen typisk have problemer med at levere den krævede temperatur, hvis der ikke samtidig investeres yderligere i isolering og radiatorer.

Der ønskes en langsigtet løsning med bedst mulig økonomi for den enkelte husstand der er baseret på kendt teknologi. Lokalrådet har bedt Rådgiverfirmaet Rambøll om en screening med henblik på at undersøge muligheden for at etablere grøn fjernvarme. Konklusionen af screeningen er, at lokal grøn fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksmine er en god løsning, såfremt der er en stor tilslutningsprocent. Jo flere tilsluttede jo bedre økonomi.