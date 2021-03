Økonomien i projekt Havn på Ydernæs forekommer overoptimistisk og urealistisk ifølge Søren Revsbæk. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Evigt solskin i budget Havn på Ydernæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Evigt solskin i budget Havn på Ydernæs

Debat Næstved - 09. marts 2021 kl. 11:05 Af Søren Revsbæk, byrådsmedlem (V), Havrevænget 2, Næstved Kontakt redaktionen

Keld Stilling nævner i Sjælladske den 6. marts til de af havnen og revisor udarbejdede budgetter, som et af argumenterne for en ny havn på Ydernæs. Budgetterne kan der imidlertid stilles en række spørgsmål til, hvad undertegnede har gjort, frem til byrådets tenmamøde den 15/3 om havnens fremtid. Primært disse fire spørgsmål.

For det første viser budgetterne overskud, hvert eneste år de næste 30 år. Man forudsætter simpelthen, at solen altid skinner på havnens økonomi. Sådan er virkeligheden jo ikke. Selv de bedste virksomheder kan få underskud. Også Næstved Havn, der havde underskud i fire år ud af de otte år i perioden 2012 - 2019 (excl. leje fra sommerhusgrunde). År 2019 var et godt år, men at det forekommer noget optimistisk at bygge budgettet kun på gode år.

Manglende forsigtighed?

For det andet, som enhver virksomhedsejer ved, bør man lægge en vis forsigtighed ind i sit budget. Aktiviteterne - i havnens tilfælde godsmængderne - kan gå op og ned. Ser man i historiens kikkert, så er godsmængderne stærkt varierende. Fra for eksempel 480.000 ton i 2007, ned til 300.000 ton i 2014 og nu 490.000 ton i 2019. Man må derfor spørge: Er der lagt forsigtighed nok ind i budgettet? Hvad hvis et par store lejere forsvinder eller får bedre tilbud andetsteds. Den risiko er ikke indregnet, og det giver ikke tillid til tallene.

For det tredje: Hvis Havnen forlader bymidten og flytter til Ydernæs, kan man vel ikke blive ved at have indtægter på udleje af arealerne i byen? Alligevel regner havnen med lejeindtægter på mindst 1.100.000 kroner årligt fra arealer i Næstved by. Flytter havnen, antager jeg, at kommunen overtager alle havnens arealer i midtbyen. Lader man havnen have lejeindtægter på arealer, der ikke er havnerelaterede, er det jo give kunstigt åndedræt til havnens økonomi. Noget vi skal væk fra, salget af sommerhusgrundene in mente.

Endeligt så er der de udgifter, som havnen slet ikke regner med i budgettet. Det er flytning af sejlklubben, sejlerne i Pouls Vig, strandjægerne med videre. Det er vejanlæg til den ny havn. Det skal nogen jo betale. Såvidt jeg kan se, løber det op i mange millioner. En udgift som projekt Havn på Ydernæs jo egentligt burde have med i budgettet, men det er den ikke. For ikke at tale om prisen for oprensning af forurening.

Når vi i Byrådet skal beslutte, om det er rigtigt at bruge 130 millioner kroner + et ukendt tocifret millionbeløb på at flytte sejlklubben med videre, skal vi have pålidelige tal, men en vis forsigtighed lagt ind i tallene. Der er sjældent kun gode tider i virksomhedsøkonomi. Man må gerne være optimist, men tallene skal være realistiske og forsigtige. Projekt Havn på Ydernæs kan nemt blive dyrere i anlæg og indtjeningen mindre.

Jeg noterer da også, at havnens revisor i sin påtegning på budgetterne skriver: »Vi udtrykker ingen revisions- eller gennemgangskonklusion«. Eller oversat fra revisorsprog: Excelarket lægger rigtigt sammen, men forudsætningerne i budgettet, lægger vi ikke hovedet på blokken for.

I min personlige opfattelse forekommer økonomien i projekt Havn på Ydernæs overoptimistisk og dermed urealistisk. Så lad os hellere se på et mindre anlæg, f.eks. på Stenbæksholmsiden eller Maglemøllekajen, til at servicere Ardagh og udvalgte kunder.

relaterede artikler

Ved landsbyens gadekær: Borgere siger nej tak til ny industrihavn 05. marts 2021 kl. 19:15