De bynære havnearealer dækker et areal på ca. 650.000 m2 svarende til Næstved bymidte. Administrationen har udarbejdet forslag til en etapeinddeling af byudviklingsområdet på de indre havnearealer. Byudviklingsområdet foreslås opdelt i etaperne 1 - 4 samt et perspektivområde. Politikerne vedtog ved seneste byrådsmøde at nedsætte en styregruppe til den videre behandling af havnesagen. Illustration: Næstved Kommune

Debat: Eusebius er grøn i lokalpolitik

Debat Næstved - 12. maj 2020 kl. 18:00 Af Per Sørensen, Byrådsmedlem (S), Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne overskrift kan man tolke. Men der menes ikke miljøvenlig. Det er langt ude i hampen, at han kalder mig sarkastisk, fordi jeg beskriver sandheden. Klaus Eusebius har selv i sit læserbrev givet bolden op, og nu får han svar på tiltale.

Jeg oplevede aldrig den tort at blive stemt ned som havneformand i byråd. Det oplevede Kristian Skov på sidste møde i byråd i sag om styregruppe for havn. Han stemte i Økonomiudvalget for den foreslåede styregruppe.

Efter forslag fra Søren Revsbæk gik han nu efter møde i Venstres gruppe ind for at stemme imod. Det skete, og han endte med at stemme blankt til sagen på byrådsmødet ved sidste afstemning. Tre holdninger på kort tid er ikke troværdigt. Det er ikke sarkastisk at påpege en realitet.

Hvad der foregår i Venstres gruppe, skal jeg ikke blande mig i. Men det er flot politisk håndværk af Revsbæk at samle Venstre med sin holdning. Det kunne gruppeformand og borgmesterkandidat fra Venstre ikke.

Kristian Skov lovede op til sidste valg, at han ville være kaptajnen, der stod fast på broen. Det fik han ikke lige gjort i denne sag. Klaus Eusebius har ret i at brede politiske løsninger i store vigtige sager er et gode. Det havde vi hver gang i forrige byråd minus et radikalt medlem. Det har den radikale Lars Hoppe Søe nu sat en stopper for. Ros til ham.

Hvorfor det gik helt galt i vigtig sag om styregruppe om havn, vil jeg lade op til borgerne/læserne selv at bedømme...

